السعودية اليوم / أمير الرياض يطلع على أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة خلال احتفاء السفارة الكويتية بذكرى اليوم الوطني



الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, على الجناح الخاص بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشارك في حفل السفارة الكويتية بالمملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، بحضور السفير الكويتي لدى المملكة الشيخ علي خالد جابر الصباح، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.

واستمع سموه لشرح عن أعمال المركز في 42 دولة وما يقدمه للخارج خدمة للمنكوبين ومتضرري الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال 692 مشروعاً متنوعاً خدمت قطاعات الغذاء والدواء والرعاية والتعليم والحماية وغيرها من البرامج التنفيذية المتنوعة.

وبارك الأمير فيصل بن بندر, الجهود التي يقدمها المركز، متمنياً والحضور التوفيق للمركز والقائمين عليه في أعمالهم الإنسانية.

// انتهى //

16:30ت م

0164



الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, على الجناح الخاص بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشارك في حفل السفارة الكويتية بالمملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، بحضور السفير الكويتي لدى المملكة الشيخ علي خالد جابر الصباح، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.واستمع سموه لشرح عن أعمال المركز في 42 دولة وما يقدمه للخارج خدمة للمنكوبين ومتضرري الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال 692 مشروعاً متنوعاً خدمت قطاعات الغذاء والدواء والرعاية والتعليم والحماية وغيرها من البرامج التنفيذية المتنوعة.وبارك الأمير فيصل بن بندر, الجهود التي يقدمها المركز، متمنياً والحضور التوفيق للمركز والقائمين عليه في أعمالهم الإنسانية.// انتهى //16:30ت م0164

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.