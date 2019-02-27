انت الان تتابع تفاصيل خبر مم يخشى تركي الفيصل حتى يخفي حسابه على "تويتر"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 03:48 مساءً - كشف تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الثلاثاء، أنه يحتفظ بحساب سري في "تويتر" يستخدمه للاطلاع على ما يدور حول العالم من أخبار، مشيراً إلى أنه "غير معروف خوفاً من تطاول المتطفلين".

وكان لدى الفيصل حساب معروف باسمه على "تويتر" في وقت سابق لكن اختفى بشكل مفاجئ لكونه يثير الجدل في تغريداته ويلقى سيلاً من الردود المخالفة لتوجهاته وتوجهات بلاده تجاه الكثير من قضايا وملفات المنطقة منها التعامل والتطبيع العلني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ولقائه المثير للجدل مع المسؤوليين الإسرائيليين وكذلك إعلانه دعم بلاده للحوثيين للإطاحة بحزب الإصلاح اليمني ثم الانقلاب على بلاده.

وقال الفيصل متحدثاً في الجلسة الأولى لمنتدى مسك للإعلام: "أطّلع على هذا الحساب في تويتر صباحاً وقبل النوم"، مشيراً إلى أنه لا يزال يحب "ملمس الصحف والورق ورائحة الحبر".

وأثار الأمير السعودي الجدل حول أهمية وزارات الإعلام في الحكومات، واعتبر أنها "لا فائدة منها، ودعا لإغلاقها كونها قد تكون عائقاً لما يؤدي إلى المصلحة العامة.. فبرفع جهاز الهاتف يستطيع كل شخص التصدي والرد على شبه، وتبيان الحقائق"، بحسب تعبيره.

وتابع: "لا يمكن منع المعلومة اليوم أياً كان مصدرها أو غرضها؛ فإن كانت حكومية نجد التسريبات، ومثال ذلك ما يقال عن معلومات سرية أو محظورة.. ومحاولة أن تصد أو تمنع هذه المعلومات المتدفقة سواء الزائفة أو غيرها".

ويبحث المؤتمر عوامل صناعة الرأي العام وانتقال واقع الإعلام من الطرق التقليدية للسريعة وانتشار المعلومة.

وصنف مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2018 المملكة العربية السعودية في المرتبة 169 من مجموع 180 دولة، معتبراً أن المملكة تصنف واحدة من أكثر البلدان حول العالم في قمع الحريات الصحفية والمدنية، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وسلط تقرير الموقع الأمريكي بنسخته البريطانية حينها على حجم الجرائم الوحشية التي ترتكبها السلطات السعودية بحق الصحفيين والناشطين والباحثين، لا سيما قبل وبعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر الماضي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وأيضاً انتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارس ضد مدونين ودعاة عبروا عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يخالف توجهات المملكة.

وتقول منظمات حقوقية منها "هيومن رايتش ووتش"، إن "المحاكم السعودية حكمت على مدافعين إصلاحيين ونشطاء وكُتاب بارزين بالسجن لمدد مطولة، بل وحتى بالإعدام، بناء على اتهامات فضفاضة متصلة بالممارسة السلمية لحرية التعبير".