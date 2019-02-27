انت الان تتابع تفاصيل خبر الجبير يتجاهل الرد على سؤال يتعلق باغتيال خاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 03:48 مساءً - تجاهل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في كلمة له بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الإشارة إلى قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر الجبير في كلمته أمام المجلس الذي يضم 47 عضواً ومقره جنيف، أن السعودية ستتعاون مع آليات الأمم المتحدة المرتبطة بحقوق الإنسان.

وسأل مراسل لـوكالة "رويترز" الجبير مرتين عما إذا كان ذلك يعني أن المملكة ستتعاون مع التحقيق في مقتل خاشقجي، الذي تقوده أجنس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون، لكنه الوزير السعودي "امتنع عن الرد".

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزّت الرأي العام الدولي، وأعلنت النيابة العامة السعودية، في منتصف نوفمبر الماضي، أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه، دون ذكر اسمه.

وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر الماضي، مذكّرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي، أحمد عسيري، وسعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان؛ للاشتباه بضلوعهما في الجريمة، كما أعلنت الرياض بدء محاكمة المتورطين في الجريمة لكنها لم تشر إلى أسماءهم أو زمن بدء المحاكمة.