شكرا لقرائتكم تحذير من استخدام إبرة تيرومو وتيرومو نيولس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام إبرة تيرومو وإبرة تيرومو نيولس (Terumo Needle and Terumo Needle Neolus) من إنتاج مصنع في مؤسسة تيرومو بالفليبين (Terumo (Philippines) Corporation)، لأن تغليف بلاستيك الإبرة أقل من مستوى التصنيع المطلوب البالغ 1.5 مم، إضافة إلى وجود ثقوب على العبوة ناتجة عن رأس الإبرة، ما قد يؤدي إلى فقدان سلامة المنتج وتلوثه.

وأوضحت الهيئة أن الإبرة تحمل وصف 23G x 1 ” Ultra-Thin Wall Needle، ورقم التشغيلة 180707C والتشغيلة 180929C والكود NN+2325R، إضافة إلى وصف 25G x 1″, Thin Wall Needle ورقم التشغيلة 180704C والكود NN+2525R، والوصف 27G x 1/2″, Regular Wall Needle ورقم التشغيلة 181024C والكود NN+2713R.

وأبلغت الهيئة العامة للغذاء والدواء مقدمي الرعاية الصحية بالاستدعاء الصادر من المصنع على المنتج، وتواصلت مع الممثل القانوني لاتخاذ الإجراء التصحيحي فوراً، موصية الهيئة المستخدمين بالتأكد ما إذا كان المنتج متأثراً عبر مقارنة رقم التشغيلة على غلاف المنتج مع بيانات التحذير، والتوقف عن استخدام المنتج المتأثر، واستبدال المنتج المتأثر مجاناً من خلال التواصل مع الممثل القانوني شركة عبدالرحمن القصيبي (رقم هاتف 0112924219 – تحويلة 183).

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشكلات يُشتبه في ارتباطها بالمنتجات، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم: 19999، أو المركز الوطني للتيقظ على الرابط (هنا) أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية (هنا) .



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