شكرا لقرائتكم هيئة حقوق الإنسان تسعى لتعزيز التواصل مع الجمهور ونشر ثقافة الحقوق للأفراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكـدت هـيـئـة حـقـوق الإنـسـان أن شـراكـتـهـا الـحـقـوقـيـة مع ملـتـقى ومـعـرض الاسـتـقـدام والموارد البشرية والــخـدمـات الـعـمالـيـة والمسـاندة في دورته الثانية للعام الثاني على التوالي، تأتي ضمن جهودها فـي تـعـزيز الـتـواصـل مـع الـجـمـهـور لنشر ثقافة حـقـوق الإنسان، والـتـعريف بـالـهـيئة وخـدمـاتها وكـذلك الـتوعية والتثقيف بـحقوق وواجـبـات متابعات الخليج 365 والمقيم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية فـي جميع المجالات، والإسهام فـي ضـمان تطـبيقـها فـي ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال المـتـحدث الـرسـمـي لهيئة حـقـوق الإنــســان مـحـمـد المعدي: إن الـهـيئة حريصة على المـشـاركة فـي المـنـاســـبـات والـفـعاليات الـتـي تــجــمـعـهـا بالـجـمـهـور لـتـعزيز الـتـواصل مـعـهم، مـن أجــل نـشـر ثــقـافة حــقــوق الإنــســان والـتــوعـيـة والـتــثــقــيـف بالحقوق والواجبات، التي تكفلها الأنظمة واللوائح السعودية الخاصة بحقوق وواجبات أطــراف الـعـلاقة الـتـعـاقدية، مـن صــاحــب العمل والوافد الأجنبي.

وأضــاف المـعــدي: أن الـهـيـئة أعـدت جناحاً خاصاً في الملتقى بهذه المناسبة للتفاعل مع زائري الملتقى، حيث سيقوم موظفو الهيئة بتوزيع إصدارات الهيئة المتخصصة، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الزائرين الخاصة بالحقوق والواجبات فـي قــطــاع الاسـتــقــدام وبعلاقـات العمـل التعاقديـة، كمـا تسـتعرض أمـام الـزوار مـا تشـهده حقـوق الإنسـان فـي المملكـة مـن تقـدم، انطلاقـاً مـن مبـادئ الشـريعة الإسـلامية، وتماشـياً مـع التزاماتهـا الدوليـة المترتبة على الصكوك الإقليمية والدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.

ويـجـمع الملـتـقى الأكـبـر مـن نــوعــه شــركات ومـكــاتب الاسـتـقـدام والجهات المعنية بالقطاع.

يشـار إلـى أن الملتقـى يسـعى إلـى ترسـيخ ثقافـة الموثوقيـة والاعتمـاد بـين الشـركات والجمهـور، حيـث يمثـل الملتقـى حدثـاً سـنوياً يبـرز حجـم التطـور والإمكانيـات الواسـعة للشـركات السعودية فـي هذا القطاع، الذي يهدف بدوره إلى خطط وتوجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التنظيمية الآنية والمستقبلية على حد سواء.



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