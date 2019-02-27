شكرا لقرائتكم الفريق أول الحربي يشيد ببطولات فرسان الأمن العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بمقر الأمن العام صباح اليوم الأربعاء، فرسان الأمن العام منسوبي “مركز تدریب الفروسیة بمدينة تدريب الأمن العام بالریاض” بعد تحقیقھم لعدد من الإنجازات والكؤوس والميداليات التقدیریة إبان مشاركاتھم في بطولات الفروسیة على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي.

ورحب الحربي في البداية بالحضور مقدمًا لهم التهنئة على هذه الإنجازات المتوالية التي تبرز ذلك الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والمتابعة الدائمة من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظهم الله جميعاً لهذه الرياضة التي تكسب رجل الأمن المهارة وترفع من وتيرة الأداء وتستثمر الوقت بما يعود بالنفع .

وقال مدير الأمن العام: إن هذه الإنجازات التي تحققت لرياضة الأمن العام دلالة على أن الأمن والفروسية صنوان متلازمان، الأمر الذي يتطلب منا تأكيد ذلك في نفوس الأجيال لأنها تمثل تراثاً مهماً للشجاعة ورمزاً للعراقة والقيم الأصيلة في كل دول العالم تجد لها ميادين وتحظى بمتابعة من المهتمين كما أنها موروث الآباء والأجـداد.

وتابع أنه عند ذكر الفتوحات الإسلامية تجد للخيل ميداناً في الحديث وعند ذكر تاريخ المؤسس الملك عبدالعزيز – غفر الله له – تجد للخيل جولات مشرقة زاخرة بالتضحية والإخلاص والعطاء فالجميع يعلم أن الخيل دوماً عون بعد الله لأصحابها .

تجدر الإشارة إلى أن مدينة تدريب الأمن العام بالرياض بصدد استضافة عدد من المنافسات في مجال رياضة الفروسية وهي بطولة وزارة الداخلية للقفز ، وبطولة كأس المؤسس ، وبطولة كأس اتحاد الفروسية.

وكان مدير الأمن العام قد استمع لإيجاز عن البطولات التي حققها فرسان الأمن العام خلال هذا العام 1440 هـ وكانت على النحو التالي

– بطولة الشارقة الدولية – المركز الأول

– بطــولة العـيـن الدولية – المركز الثاني

– بطولة أبو ظبي الدولية – المركز الثالث

– بطولة دبي الــدولــيـــة – المركز الثاني – المركز الثالث

– كأس وزارة الدفاع – المركز الأول – المـركز الثاني

– كأس الهيئة العامة للرياض – المركز الأول – الــمركز الثاني

وقد تكون فريق الفروسية الذي استقبله مدير الأمن العام اليوم من :

– العقيد محمد الحسين مدير معهد الشؤون الرياضية بمدينة تدريب الأمن العام

– العقيد عبدالله النمر

– الرائد مشعل الحربي

– النقيب فهد الغامدي

– الفارس عبدالرحمن الهمزاني

– الفارس عبدالعزيز الهمزاني

– الفارس مشاري الحربي

– الفارس عبدالرحمن النمر



مختارات مشاهد مؤثرة من تشييع جثمان نجل مدير صحة جازان



صفية العمري تكشف سر اختفائها لسنوات وتفجر مفاجأة بشأن أعمالها مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.