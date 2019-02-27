شكرا لقرائتكم من البقاع حتى الجوف .. مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تصل إلى المحتاجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, بتوزيع 1,149 سلة غذائية و 2,298 فراشًا على اللاجئين السوريين في بلدة “كفر زبد” في محافظة البقاع اللبنانية، يستفيد منها 1,149 أسرة سورية.

ويأتي ذلك ضمن الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري الشقيق في بيئات اللجوء.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 3,235 كرتونًا من التمر على النازحين والمتضررين في عدة قرى بمديريتي الحزم والخلق بمحافظة الجوف، استفاد منها 19,410 أفراد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.



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