شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ أنشطة متنوعة لـ180 يتيماً ويتيمةً في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب تنفيذ مشروع «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام في اليمن.

وفي إطار الدعم النفسي المقدم جرى خلال البرنامج تنفيذ أنشطة متنوعة لـ180 يتيما ويتيمة من محافظة مأرب، في المساحات الصديقة للطفل ‏(Child Friendly Spaces) CFS، التي استُحدثت لتكون آمنة وفيها قواعد السلامة للأطفال ليستعيدوا الشعور بالحياة الطبيعية وتوفر لهم فرصاً للعب وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة ومحفزة.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في العديد من المجالات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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