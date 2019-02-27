شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يدشن العدد «46» من مجلة «الجمعية الفقهية السعودية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) العدد «46» من مجلة الجمعية الفقهية السعودية "لصياغة الأحكام القضائية والعقود المالية، خلال استقباله لنائب رئيس مجلس الجمعية الفقهية السعودية زيد بن عبدالله آل قرون وعدد من منسوبي الجمعية.

واستعرض خلال اللقاء إنجازات الجمعية، وما تقوم به من أنشطه علمية ولقاءات دورية، مؤكداً ضرورة مراعاة الجانب الفقهي المعاصر والتركيز عليه والعمل الدؤوب ليكون للمملكة الريادة والسيادة في هذا الباب.

وأكد أمير المنطقة الشرقية بأن المملكة العربية السعودية امتازت بالعقيدة والتوحيد، وينبغي أن تكون رائدة في جانب الفقه والتركيز على المسائل المعاصرة، داعياً سموه الله عز وجل أن يكلل جهود القائمين على الجمعية بالتوفيق والسداد لخدمة الاسلام والمسلمين في أرجاء المعمورة.

من جانبه قدم آل قرون شكره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه وتوجيهاته السديدة واهتمامه بفرع الجمعية في المنطقة الشرقية.