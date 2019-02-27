شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 300 سلة غذائية تزن 22 طناً في حيران وحرض بحجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حجة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) 300 سلة غذائية تزن 22 طناً و200 كيلوغرام، على النازحين والمتضررين في عدة قرى في مديريتي حيران وحرض بمحافظة حجه، يستفيد منها 1800 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعاً.