شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 300 سلة غذائية تزن 22 طناً في حيران وحرض بحجة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حجة)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) 300 سلة غذائية تزن 22 طناً و200 كيلوغرام، على النازحين والمتضررين في عدة قرى في مديريتي حيران وحرض بمحافظة حجه، يستفيد منها 1800 فرد.
ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع 300 سلة غذائية تزن 22 طناً في حيران وحرض بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.