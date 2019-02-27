شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يقدم التعازي لأسرة السحيمي والقاضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

قدم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم (الأربعاء)، واجب العزاء والمواساة لأسرة السحيمي والقاضي في وفاة زوجة عبدالعزيز بن عبدالرحمن السحيمي سائلًا سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة السحيمي وأبناء الفقيدة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة الشرقية، على تعازيه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.