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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 3235 كرتون تمر في قرى بمديريتي الحزم والخلق بالجوف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجوف)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) 3235 كرتوناً من التمر على النازحين والمتضررين في عدة قرى بمديريتي الحزم والخلق بمحافظة الجوف، استفاد منها 19.410 أفراد.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.
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