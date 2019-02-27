شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» ينظم رحلة ترفيهية لـ27 طفلاً جندهم الحوثيون في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء) رحلة ترفيهية لـ27 طفلاً مجنداً إلى حديقة مأرب العامة ضمن أنشطة مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية.

وهدفت الرحلة إلى أن يعيش الأطفال جواً من المرح في مساحات مفتوحة إضافة إلى قضاء يوم من اللعب على الألعاب المختلفة في الحديقة، وإقامة مسابقات ثقافية ورياضية، لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي يعيشونها نتيجة تأثرهم بعملية التجنيد القسري.

وتعد هذه الرحلة ضمن الدورة الأولى من المرحلة التاسعة والعاشرة من المشروع التي تستهدف تأهيل 80 طفلاً مجنداً في اليمن.