السعودية اليوم / بلدية بني كبير بالباحة تصادر عددًا من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك



الباحة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واس

تواصل بلدي بني كبير التابعة لـ أمانة منطقة الباحة جولاتها الرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، حيث صودرت خلال جولاتها الميدانية أمس، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وخضروات تظهر عليها علامات التلف وسوء الحفظ.

كما قامت البلدية بتنفيذ أعمال النظافة في عدد من القرى والأحياء، وذلك ضمن خطط البلدية المجدولة لنظافة القرى من الحشائش وتنظيف الطرق الداخلية.

// انتهى //

15:30ت م

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الباحة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واستواصل بلدي بني كبير التابعة لـ أمانة منطقة الباحة جولاتها الرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، حيث صودرت خلال جولاتها الميدانية أمس، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وخضروات تظهر عليها علامات التلف وسوء الحفظ.كما قامت البلدية بتنفيذ أعمال النظافة في عدد من القرى والأحياء، وذلك ضمن خطط البلدية المجدولة لنظافة القرى من الحشائش وتنظيف الطرق الداخلية.// انتهى //15:30ت م0143

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