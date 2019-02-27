السعودية اليوم / مدير جامعة الملك خالد والقنصل الأمريكي العام يبحثان سبل التعاون



أبها 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

بحث معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مع القنصل الأمريكي العام بجدة راين كْليها, آليات تعزيز التعاون الدولي والثقافي والعلمي والبحثي بين جامعة الملك خالد والجامعات الأمريكية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها القنصل الأمريكي لجامعة الملك خالد بأبها أمس ، حيث قدم السلمي لمحة عن استراتيجية الجامعة ورؤيتها المستقبلية، ومواكبتها واهتمامها بمجالات التطور العلمي.

وناقش السلمي والقنصل الأمريكي خلال اللقاء ما يتعلق بابتعاث المعيدين والمحاضرين وإجراءات القبول في الجامعات الأمريكية.

// انتهى //

15:25ت م

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أبها 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسبحث معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مع القنصل الأمريكي العام بجدة راين كْليها, آليات تعزيز التعاون الدولي والثقافي والعلمي والبحثي بين جامعة الملك خالد والجامعات الأمريكية.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها القنصل الأمريكي لجامعة الملك خالد بأبها أمس ، حيث قدم السلمي لمحة عن استراتيجية الجامعة ورؤيتها المستقبلية، ومواكبتها واهتمامها بمجالات التطور العلمي.وناقش السلمي والقنصل الأمريكي خلال اللقاء ما يتعلق بابتعاث المعيدين والمحاضرين وإجراءات القبول في الجامعات الأمريكية.// انتهى //15:25ت م0139

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