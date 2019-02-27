السعودية اليوم / أمين الشرقية يتفقد المشروعات التطويرية في سوق الخضار المركزي بالدمام



الدمام 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

تفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، عددًا من المشروعات التطويرية في سوق الخضار المركزي بالدمام، يرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشروعات المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم.

وشملت الجولة التفقدية زيارة مشروع إنشاء المظلة المكيفة التي بلغ نسبة الإنجاز 70% وتحتوي على 180 مبسطًا، والمتوقع الانتهاء من المشروع خلال ثلاثة أشهر، كما تفقد موقع مظلة الطوارئ المخصص لصيانة المظلات.

وقام معاليه بجولة في الموقع المخصص للحراج البلدي بالسيارات الذي جرى الانتهاء من إجراءات تخصيصه للمستفيدين الذين سيزاولون العمل فيه خلال أيام، إضافة إلى تفقد مشروع إعادة تصميم وترميم مبنى الأسواق داخليًا وخارجيًا، والاطلاع على مشروع تطوير الشوارع الرئيسية للسوق المركزي.

ووجه معالي أمين الشرقية بتركيب 5 بوابات إلكترونية والبدء في اعتماد إدخال المنتجات الزراعية بحسب السجل الزراعي عبر التنسيق مع وزاره البيئة والمياه والزراعة، موجهاً في الوقت نفسه بضرورة الإسراع وتسليم المواقع المخصصة للمستفيدين الجدد في السوق.

// انتهى //

15:18ت م

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الدمام 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، عددًا من المشروعات التطويرية في سوق الخضار المركزي بالدمام، يرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشروعات المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم.وشملت الجولة التفقدية زيارة مشروع إنشاء المظلة المكيفة التي بلغ نسبة الإنجاز 70% وتحتوي على 180 مبسطًا، والمتوقع الانتهاء من المشروع خلال ثلاثة أشهر، كما تفقد موقع مظلة الطوارئ المخصص لصيانة المظلات.وقام معاليه بجولة في الموقع المخصص للحراج البلدي بالسيارات الذي جرى الانتهاء من إجراءات تخصيصه للمستفيدين الذين سيزاولون العمل فيه خلال أيام، إضافة إلى تفقد مشروع إعادة تصميم وترميم مبنى الأسواق داخليًا وخارجيًا، والاطلاع على مشروع تطوير الشوارع الرئيسية للسوق المركزي.ووجه معالي أمين الشرقية بتركيب 5 بوابات إلكترونية والبدء في اعتماد إدخال المنتجات الزراعية بحسب السجل الزراعي عبر التنسيق مع وزاره البيئة والمياه والزراعة، موجهاً في الوقت نفسه بضرورة الإسراع وتسليم المواقع المخصصة للمستفيدين الجدد في السوق.// انتهى //15:18ت م0131

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