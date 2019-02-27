شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 60 ألف متر من الأراضي الحكومية في الطائف والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعادت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في بلدية الشفا الفرعية أكثر من 60 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بوادي عرضة، بعد أن أزالت آلياتها تعديات مختلفة أقامها محدثون، عبارة عن غرف سكنية، وأحواش، وعقوم ترابية، وأخرى حجرية، وأشكال من الإشغالات المختلفة بهدف الاستيلاء عليها.

وقالت أمانة الطائف: إن الفرع وبمساندة من قوة أمنية، ولجنة التعديات، أزال التعديات المقامة على مساحة 60 ألف متر مربع عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المخالفين، وبيّنت الأمانة أن الفرق الميدانية بفرع البلدية تتابع أعمال التعديات من خلال رصدها والتحقق منها ومن ثم تتم أعمال الإزالة الفورية.

وأشارت الأمانة إلى أن البلديات الفرعية كافة تتابع أيّ إحداثات غير نظامية للحفاظ على الأراضي الحكومية البيضاء، وتعمل على القضاء التام على ظاهرة استغلالها بشكل غير نظامي والتعامل الفوري مع أيّ شكل من الإحداثات إنفاذاً للأوامر السامية وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرّمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.