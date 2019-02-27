شكرا لقرائتكم خبر عن "وقار" تبحث دعم كبار السن في مؤتمر بالرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365- تنظم الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، اليوم وغدا، مؤتمراً تحت شعار "أفضل الممارسات لمساندة كبار السن" مهنية الممارسة وحاجة المجتمع".

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبرعاية إعلامية من صحيفة "سبق".

ويتضمن المؤتمر، الذي يُعقد الاثنين والثلاثاء المقبلين في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض، ستة محاور رئيسية هي: (جودة الحياة لكبار السن، والتشريعات والأنظمة المساندة لكبار السن، وصحة كبار السن، وأفضل الممارسات الاقتصادية لما بعد الستين، والجوانب الاجتماعية والنفسية لمساندة كبار السن، والتقنية وكبار السن).

ويسعى المؤتمر الذي تشارك فيه عدة جهات معنية، إلى رفع مستوى الاهتمام بقضايا كبار السن وفق معايير مهنية وتطبيقية في مجال مساندة هذه الفئة الغالية من المجتمع.

ويستعرض المؤتمر أفضل الممارسات المحلية والعالمية من خلال الأوراق العلمية وورش العمل، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين والباحثين إقليمياً ودولياً.

ويصاحب المؤتمر تنظيم معرض للرعاة والجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص والأهلي وبعض الملصقات العلمية؛ لعرض أبرز خدماتهم المقدمة لكبار السن.