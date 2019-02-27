شكرا لقرائتكم خبر عن أهم ما أعلنه الجبير أمام المجلس الأممي بشأن سوريا وفلسطين واليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اليوم، أن موقف المملكة واضح في اليمن، وأنه يقف إلى جانب الشرعية، ويدين الانتهاكات الحوثية المرعية من قِبَل إيران.

وأوضح، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، أن المملكة توفر جميع أنواع الدعم للشعب اليمني لتجاوز محنته.

وقال "الجبير": على المجتمع الدولي العمل بسرعة لإنهاء الأزمة السورية، كما نطالب بحل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق القرارات الدولية وحدود 67.

وشدد الوزير على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية؛ داعياً الجهات الدولية للعمل على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.