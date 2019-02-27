شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى "الملك خالد التخصصىى" يتصدَّر المنشآت الصحية في البحوث وطب العيون والان مع التفاصيل

الخليج 365- وقّعت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) اتفاقية تعاون مشترك، وتهدف الاتفاقية لتفعيل العمل المشترك والتعاون المستمر في كافة المجالات ذات العلاقة بتطوير جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى ورفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في مجال طب العيون في المملكة العربية السعودية.

وتشمل الاتفاقية الاستفادة من تجارب وخبرات مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في بناء وتطوير معايير الجودة الصحية وسلامة المرضى في برامج طب العيون التي تصدر عن «سباهي»، ويتم تطبيقها على جميع المنشآت الصحية بالمملكة.

وتتضمن الاتفاقية أيضًا التعاون الثنائي في مجال الأبحاث المتعلقة بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في مجالات طب العيون، وبخاصة أنَّ مستشفى الملك خالد يمتلك مركز أبحاث متميزًا، ويعد الأول على مستوى دول المنطقة في عدد الأبحاث حيث قام بنشر 1794 بحثًا طبيًا و 1754 ورقة علمية حتى عام 2017م.

وتنصّ الاتفاقية على التعاون في مجالات التعليم والتدريب وتطوير برامج تدريبية تعليمية تساهم في تطوير المهارات ذات العلاقة بالجودة وسلامة المرضى، والتي تساعد في تحسين مستوى الخدمات الطبية في مجالات طب العيون.

ويعدّ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو المنشأة الطبية الرائدة على مستوى المملكة في تخريج كفاءات وطنية في طب العيون لسدّ الحاجة في جميع مناطق المملكة والخليج؛ حيث أسهم بتأهيل أكثر من 322 طبيب عيون من خلال برنامجي الزمالة والطبيب المقيم إضافة إلى البرامج الداعمة في مجال تقنية وتمريض طب العيون.

الجدير بالذكر أنَّ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حصل على معايير الجودة العالمية الـ JCI منذ عام 2002 (ست مرات على التوالي) واعتماد (HIMS).