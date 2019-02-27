شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير لمجلس حقوق الإنسان: انتهاكات الحوثيين مرعبة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدّ وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، أنّ المملكة العربية السعودية، تشهد تطورًا في جميع المجالات، وذلك خلال إلقائه كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال الجبير: «إنّ المملكة تدعو الجهات الدولية للعمل على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية»، فيما شدّد على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية.

وعن الأزمة اليمنية، أشار إلى أنّ موقف المملكة ثابتٌ من دعم الحكومة الشرعية، وإدانة الانتهاكات المرعبة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تدعمها إيران، مؤكدًا في الوقت نفسه الالتزام بتوفير جميع أنواع الدعم للشعب اليمني؛ لتجاوز محنته.

ودعا الجبير إلى وضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان خصوصًا في الأحواز.