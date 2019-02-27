شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهطول أمطار رعدية على الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365- أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعات بهطول أمطار رعدية، اليوم الأربعاء، على المجمعة، والزلفى، والدوادمي وشقراء، وثادق، والغاط، ورماح، والمزاحمية تمتد إلى العاصمة الرياض.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في «تويتر»، أنَّ الأمطار المتوقعة ستكون رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد والرياح نشطة مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية،

وتبدأ الحالة الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، وتنتهي الساعة العاشرة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت ثلاثة تنبيهات بهطول أمطار رعدية، اليوم الأربعاء، على مناطق جازان والباحة وعسير، يصحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وقالت الهيئة: إنَّ الحالة الجوية على منطقة جازان، وتشمل (فيفا والخوبة والعارضة والدائر وهروب والأجزاء المجاورة) تبدأ الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، وتنتهي الساعة السابعة مساء.

وفي منطقة الباحة تبدأ الحالة الجوية على الباحة، وبلجرشي، والمندق، والمخواة، والأجزاء المجاورة، الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي في السابعة مساء.

وتبدأ الحالة على منطقة عسير وتشمل (أبها، ومحايل، والنماص، وظهران الجنوب، وسبت العلاية، والأجزاء المجاورة، الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي بحلول السابعة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلنت أنّ هناك نحو 46 مدينة تتأثر اليوم، بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة والغبار، وأمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هذه المناطق، وهي الحدود الشمالية وتشمل (عرعر ورفحاء وطريف)، والجوف (سكاكا والقريات وطبرجل)، وتبوك (ضباء وحقل الوجه وأملج)، ومكة المكرمة (الرخمة ورنية وتربة)، وحائل (حائل والغزالة والحائط وبقعاء)، والرياض (الرياض والخرج والمجمعة وشقراء والأفلاج والزلفي والقويعية والدوادمي وعفيف)، والقصيم (بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع)، والشرقية (حفر الباطن، والقيصومة، والنعيرية، والخفجي، والجبيل، والدمام، والظهران، والقطيف، والأحساء)، ونجران (نجران وشرورة)، وعسير والباحة (بيشة وتثليث والعقيق).