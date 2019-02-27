شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الرياض" تعلن تفعيل برنامج "طالب المستقبل" للتحول الرقمي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن تنظيم برنامج نشاط "طالب المستقبل"، ضمن مبادرة بوابة المستقبل؛ وذلك خلال الفترة 26- 30 من جمادى الآخرة 1440هـ؛ بهدف توعية الطلاب وأولياء الأمور ومنسوبي المدارس بالتحول الرقمي عبر بوابة المستقبل في المدارس المشاركة في المبادرة.

ودعا مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، مسؤولي التحول الرقمي ورواد النشاط في المدارس إلى الإشراف على تنفيذ أنشطة البرنامج وفعالياته خلال الطابور الصباحي والفسح وحصص النشاط، وتشكيل فريق باسم "أصدقاء بوابة المستقبل" بمشاركة الطلاب المتميزين لتفعيل البوابة من خلال الفعاليات المدرسية الخاصة بالتحول الرقمي.

من جهته، قال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام: برنامج الفعاليات يتضمن إلقاء كلمات عن التحول الرقمي في الطابور الصباحي، ومشاهد تمثيلية معبرة تجسد أهمية التحول الرقمي، وعرض مواد مرئية عبر الشاشات، بالإضافة إلى إقامة بطولة رياضية باسم "بطولة بوابة المستقبل".

وأضاف: تتضمن الفعاليات كذلك المشاركة في وسم "#طالب_بوابة_المستقبل"، وترشيح أفضل خمسة طلاب متفاعلين مع البوابة، وتنظيم مسابقة أفضل عبارة عن التحول الرقمي، ومسابقة أفضل لوحة رسم رقمية معبرة عن التحول الرقمي.

وأشار "الغنام" إلى أنه يمكن الاستفادة من المحتوى الخاص بفعاليات نشاط طالب المستقبل على الرابط http://goo.gl/.

ولفت إلى توثيق جميع الفعاليات والأنشطة وإرسالها عبر النموذج المعد في موعد أقصاه الخميس 7 رجب 1440هـ على الرابط https://goo.gl/dzua2w.