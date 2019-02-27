شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية: تعليق الرحلات من وإلى باكستان والان مع التفاصيل

الخليج 365- علّقت الخطوط السعودية الرحلات المتجهة من المملكة إلى باكستان، اليوم الأربعاء، وذلك نظراً لإغلاق الأجواء في باكستان.

وقالت الخطوط السعودية عبر حسابها في "تويتر": تلفت الخطوط السعودية عناية ضيوفها الكرام، إلى أنه نظراً لإغلاق الأجواء في جمهورية باكستان، فقد تقرّر تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان حتى رفع إغلاق الأجواء.

وكانت باكستان قد قررت، اليوم الأربعاء، وقف رحلات الطيران المحلية والدولية من مطارات لاهور ومولتان وفيصل أباد وسيالكوت وإسلام أباد بسبب التوتر المستمر مع الهند.

وذكرت خدمة تتبع الطيران العالمية "Flightradar24"، أن "الرحلات الجوية الدولية التي تعبر بين المجال الجوي الهندي والباكستاني تأثرت بالتوتر الواقع بين البلدين؛ ما تسبّب في عودة بعض الرحلات إلى المطارات التي أقلعت منها، في حين أن البعض الآخر توجّه إلى مطارات بديلة"، حسبما ذكر موقع "وان إنديا".

وكان المتحدث باسم "الخارجية" الباكستانية محمد فيصل؛ قد قال إن بلاده لا تأمل في تصعيد الأوضاع على الحدود مع الهند، لكنها مستعدة في حالة اضطرت إلى ذلك، مؤكداً أن الغارات التي شنّتها القوات المسلحة الهندية هي ممارسة للحق في الدفاع عن النفس.

وكتب فيصل في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"إن "الغارات التي تم شنها لها هدف واحد وهو ممارسة حقنا وقدرتنا في الدفاع عن أنفسنا، لا نأمل في تصعيد الأوضاع لكننا مستعدون بالكامل إذا اضطررنا لهذا".

في سياق متصل، قُتل طياران اثنان، ومدني، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير المتنازع عليها، وسط تصاعد للتوترات مع باكستان المجاورة.