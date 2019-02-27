شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على مساحة 250 ألف متر فى مكة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، وبالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة، مخططاً عشوائياً مخالفاً ضمن نطاق مخططات ولي العهد بمكة بمساحة تقدر بـ (250.000) متر مربع. وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح؛ قائلاً: إن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية قامت بإزالة كامل الإحداثيات والبتر والعقوم الترابية ورفع الأنقاض من الموقع، بمشاركة رئيس قسم مراقبة البناء المهندس ياسر السلمي؛ ومتابعة من مدير الإدارة الفنية المهندس عبدالعزيز الصوفي؛ والجهات المشاركة. وأضاف المهندس "قدح"؛ أن البلدية ستواصل أعمالها الرقابية لمنع التعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة داخل النطاق العمراني وإزالة أيّ مخالفات أو تجاوزات على أراضي الدولة دون وجه حق، محذراً المواطنين من شراء الأراضي بالمخططات العشوائية التي لا تحمل صكوكاً شرعية حتى لا يتعرضوا لخسائر مادية وذلك حفظاً لحقوقهم.

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