شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل الرحالة سعود خلبان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الرحالة سعود بن أحمد خلبان الذي يقوم برحلة على الدراجة الهوائية من منطقة عسير مروراً بعدد من مناطق المملكة تحت شعار "الوطن أمانة " بحضور مدير فرع هيئة الرياضة بالمنطقة حامد السريعي.

ورحب سموه بالرحالة خلبان، كما اطلع على خط سير الرحلة ، مشيداً سموه بمثل هذه المبادرات الوطنية والتي تؤكد تكاتف أبناء الوطن وحرصهم الدائم على المساهمة في رفع الوعي لدى كافة شرائح المجتمع والوقوف صفاً واحداً لحماية أمن الوطن ، داعياً المولى عز وجل للرحالة بالتوفيق والسداد خلال رحلته .

من جهته قدم الرحالة سعود خلبان شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتشجيعه لمثل هذه المبادرات الرياضية .