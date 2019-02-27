شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل الرحالة سعود خلبان والان نبدء بالتفاصيل
ورحب سموه بالرحالة خلبان، كما اطلع على خط سير الرحلة ، مشيداً سموه بمثل هذه المبادرات الوطنية والتي تؤكد تكاتف أبناء الوطن وحرصهم الدائم على المساهمة في رفع الوعي لدى كافة شرائح المجتمع والوقوف صفاً واحداً لحماية أمن الوطن ، داعياً المولى عز وجل للرحالة بالتوفيق والسداد خلال رحلته .
من جهته قدم الرحالة سعود خلبان شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتشجيعه لمثل هذه المبادرات الرياضية .
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