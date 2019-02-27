شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه «الجمعية الفقهية» بالتركيز على المسائل المعاصرة والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء العدد "46" من مجلة الجمعية الفقهية السعودية "لصياغة الأحكام القضائية والعقود المالية"، خلال استقبال سموه لنائب رئيس مجلس الجمعية الفقهية السعودية زيد بن عبدالله آل قرون وعدد من منسوبي الجمعية.

واستعرض سموه خلال اللقاء إنجازات الجمعية وما تقوم به من أنشطه علمية ولقاءات دورية، مؤكداً سموه ضرورة مراعاة الجانب الفقهي المعاصر والتركيز عليه والعمل الدؤوب ليكون للمملكة الريادة والسيادة في هذا الباب.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية بأن المملكة امتازت بالعقيدة والتوحيد وينبغي أن تكون رائدة في جانب الفقه والتركيز على المسائل المعاصرة ، داعياً سموه الله عز وجل أن يكلل جهود القائمين على الجمعية بالتوفيق والسداد لخدمة الاسلام والمسلمين في أرجاء المعمورة.

من جانبه قدم آل قرون شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة واهتمامه بفرع الجمعية في المنطقة الشرقية.