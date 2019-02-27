شكرا لقرائتكم إزالة تعديات بمساحة 250 ألف متر مربع في مخططات ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة

أزالت بلدية جنوب مكة المكرمة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة مخطط عشوائي مخالف ضمن نطاق مخططات ولي العهد بمكة بمساحة تقدر بـ 250 ألف متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية قامت بإزالة كامل الإحداثيات والبتر والعقوم الترابية ورفع الأنقاض من الموقع، بمشاركة رئيس قسم مراقبة البناء المهندس ياسر السلمي وبمتابعة من مدير الإدارة الفنية المهندس عبدالعزيز الصوفي والجهات المشاركة.

وأكد المهندس قدح أن البلدية ستواصل أعمالها الرقابية لمنع التعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة داخل النطاق العمراني وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات على أراضي الدولة دون وجه حق، محذراً المواطنين من شراء الأراضي بالمخططات العشوائية والتي لا تحمل صكوكاً شرعية حتى لا يتعرضوا لخسائر مادية وذلك حفاظاً على حقوقهم.



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