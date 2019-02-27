شكرا لقرائتكم تم استلام طلبك بنجاح في حساب المواطن .. ماذا تعني هذه الرسالة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن فحوى الرسالة التي تصل إلى بعض المستفيدين الذين أكلملوا طلبات التسجيل على بوابة البرنامج بنجاح.

وتلقت خدمة العملاء استفسارا من أحد المواطنين قال فيه : تم استلام طلبك بنجاح في برنامج حساب متابعات الخليج 365، نشكر لك تعاونك .. هل تعني هذه الرسالة أنه تم قبولي؟.

وردت خدمة العملاء بالقول: هذه الرسالة إجراء روتيني تعني أنه تم استلام طلبك، وفي حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ ” 10 فبراير ” سيتم دراسة الأهلية في دورة شهر ” أبريل ” وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى دراسة الأهلية .

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أعلن اليوم صدور نتائج الأهلية للدورة السادسة عشرة (لشهر مارس).

ودعا حساب متابعات الخليج 365 المستفيدين للتحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.



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