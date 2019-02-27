شكرا لقرائتكم النائب العام يناقش جهود مكافحة الفساد .. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة

يعقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب غداً الخميس في جدة اجتماعاً لأعضاء النيابة رؤساء دوائر قضايا الفساد ، وبحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان .

وسيناقش النائب العام جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد والحرص على استكمال إجراءات التحقيق في مثل هذه القضايا بكل كفاءة وإتقان ، والتأكيد على خطر هذه الظاهرة وفتكها بالأمن والسلم المجتمعي .



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