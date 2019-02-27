شكرا لقرائتكم الجبير أمام مجلس حقوق الإنسان: المملكة تتميز بمجتمع طموح وعلى موعد بمستقبل زاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة تدعم الحكومة الشرعية اليمنية ضد الميليشيات الحوثية التي تدعمها إيران، وأن المملكة توفر جميع أنواع الدعم للشعب اليمني لتجاوز محنته.

وأضاف الجبير خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن المملكة تتميز بمجتمع طموح وعلى موعد بمستقبل زاهر، وأن رؤيتها⁩ شملت مشاركة المرأة في سوق العمل، مشددًا على أنها تشهد تطورًا في جميع المجالات.

ودعا الجبير الجهات الدولية للعمل على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أن على المجتمع الدولي العمل بسرعة لإنهاء الأزمة السورية.



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