منتخب القوات الجوية يتوج بكأس اختراق الضاحية بدورة الألعاب الرياضية الـ17 للقوات المسلحة

جدة - عمرو شويل الرياض - عبدالمجيد بن طالب

توج رئيس هيئة عمليات قوات الصواريخ الاستراتيجية اللواء الركن محمد بن عوض الزهراني، منتخب القوات الجوية، أمس الثلاثاء، في دورة الألعاب الرياضية السابعة عشر للقوات المسلحة بجدة بعد تحقيقه كأس سباق اختراق الضاحية بين المنتخبات المشاركة التي تضم عدائين دوليين وذلك لمسافتي ٤كم و١٠ كم، وجاء تحقيقهم للقب بعد أن جمعوا 30 نقطة، فيما حقق منتخب البرية المركز الثاني بـ 17 نقطة والقوات البحرية المركز الثالث 15 نقطه.

وقال اللواء الزهراني، في ختام التتويج: نشكر قوات الدفاع الجوي على هذه الاستضافة لدورة، كما نثمن جهود القائمين على هذا الحدث الرياضي وهو بلا شك يلبي طموحات قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سيدي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله، ومدى حرصهم الكبير على أن تكون الرياضة جزء أساسي في جميع القطاعات العسكرية وهو الدور الفعال لرفع اللياقة البدنية.

وبين أن مشاركة قوة الصواريخ الإستراتيجية، تعتبر الأولى تحت مظلة القوات المسلحة والتي تظم منتخبات عريقة ولاعبين على مستوى دولي وهذا يشكل لنا خدمة كبيرة في اكتساب المهارات وصقلها بالاحتكاك بهذه المنتخبات العريقة والذي يصب بشكل عام في خلق بيئة ملائمة للتنافس الشريف وهذا ما قد يقدم لنا منتخبات مميزة تمتلك مواهب عديدة لتمثيل قواتنا المسلحة في المنافسات الدولية خير تمثيل.