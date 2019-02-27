الان تتابع غدا.. النائب العام يتحدث عن مكافحة الفساد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365
يعقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، غدا الخميس، في جدة، اجتماعًا لأعضاء النيابة رؤساء دوائر قضايا الفساد، وبحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان.
وسيناقش النائب العام، جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد والحرص على استكمال إجراءات التحقيق في مثل هذه القضايا بكل كفاءة وإتقان، والتأكيد على خطر هذه الظاهرة وفتكها بالأمن والسلم المجتمعي.
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