الان تتابع الملك سلمان يستقبل مسؤولي وزارة العمل وممثلي العاملين من أصحاب المهن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة في الرياض اليوم، عدداً من مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن العاملين من أصحاب المهن المختلفة في القطاع الخاص.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خلال الاستقبال، اهتمام الدولة الكبير بقطاع العمل، والتدريب، وتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال، ليتولى المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين.

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