شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن دورات تأهيل مزارعي مديرية المسيمير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لحج)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) في مديرية تبن بمحافظة لحج دورات تأهيل مزارعي مديرية المسيمير، يستفيد منها 50 مزارعا، ضمن مشروع تحسين سبل العيش والبرامج التدريبية بالقطاع الزراعي.

ويتلقى المشاركون في الدورات معلومات ومعارف نظرية وتطبيقية عن تكنولوجيا الزراعة الحديثة والري والمقننات المائية.

وأشاد مستشار محافظ لحج لشؤون المنظمات عمر الصماتي، بمركز الملك سلمان للإغاثة لإقامته مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي ومعرفة الطرق الحديثة للتغلب على الآفات ومكافحتها.

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