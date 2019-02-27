شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: إزالة تعديات بمساحة 250 ألف متر مربع بمخططات ولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، مخططا عشوائيا مخالفا ضمن نطاق مخططات ولي العهد بمكة المكرمة بمساحة تقدر بـ250 ألف متر مربع. أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، مخططا عشوائيا مخالفا ضمن نطاق مخططات ولي العهد بمكة المكرمة بمساحة تقدر بـ250 ألف متر مربع. وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية قامت بإزالة كامل الإحداثات والبتر والعقوم الترابية ورفع الأنقاض من الموقع، مؤكداً أن البلدية ستواصل أعمالها الرقابية لمنع التعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة داخل النطاق العمراني وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات على أراضي الدولة دون وجه حق، محذراً المواطنين من شراء الأراضي بالمخططات العشوائية التي لاتحمل صكوكاً شرعية، حتى لا يتعرضوا لخسائر مادية وذلك حفظاً على حقوقهم.



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