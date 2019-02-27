شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قرغيزستان: المملكة تأثيرها مهم في المنطقة بسياستها المتزنة والهادئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم (الأربعاء)، وزير خارجية جمهورية قرغيزستان جينغيز إيداربيكوف، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

وفي مستهل الاستقبال، رحب رئيس مجلس الشورى بزيارة وزير خارجية جمهورية قرغيزستان إلى المملكة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية قرغيزستان في مختلف المجالات على الصعيدين السياسي والاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ولاسيما على الصعيد البرلماني وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.

من جانبه، نقل وزير خارجية قرغيزستان خلال الاستقبال امتنان بلاده وشكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الذي تقدمه المملكة للبنية التحتية في جمهورية قرغيزستان عن طريق العديد من الاستثمارات والاتفاقيات.

وأكد أهمية المكانة التي تتبؤها المملكة العربية السعودية والتأثير المهم لدورها في المنطقة والعالم من خلال سياستها المتزنة والهادئة، منوهاً بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشورى في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بينهما، داعياً إلى تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان القرغيزي.

حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، وسفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة عبداللطيف جمعه بايف.