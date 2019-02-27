خادم الحرمين: مهتمون بقطاع العمل والتدريب لينهض السعودي ببلده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة في الرياض اليوم عددا من مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن العاملين من أصحاب المهن المختلفة في القطاع الخاص.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال، اهتمام الدولة الكبير بقطاع العمل والتدريب، وتشجيعه على الاستثمار في هذا المجال، ليتولى المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله أبوثنين.