السعودية | الجبير: ندين الانتهاكات الحوثية المرعية من إيران

شكرا لقرائتكم الجبير: ندين الانتهاكات الحوثية المرعية من إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأربعاء أن موقف المملكة واضح في اليمن، إلى جانب الشرعية.

كما أكد أن السعودية تدين الانتهاكات الحوثية المرعية من إيران.

وأضاف أن المملكة توفر جميع أنواع الدعم للشعب اليمني لتجاوز محنته.

إلى ذلك، دعا إلى وضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان وخصوصا في الأهواز

وفي ما يتعلق بالملف السوري، أكد أنه على المجتمع الدولي العمل بسرعة لإنهاء الأزمة السورية.

وكان الجبير أكد مطلع فبراير أن السعودية "تتطلع إلى نتيجة تحفظ استقلال سوريا ووحدتها وتؤدي إلى إبعاد القوات الخارجية منها".

وعن القضية الفلسطينية، كرر وزير الدولة للشؤون الخارجية، موقف المملكة الثابت، قائلاً:" نطالب بحل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق القرارات الدولية وحدود 67.