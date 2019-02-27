السعودية اليوم / أمير عسير يزور محافظة الأمواه ويقف على احتياجاتها



أبها 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، أن راحة المواطن من أولى الاهتمامات التي يحرص على تحقيقها قائد التنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية أمس، لمحافظة الأمواه شرق منطقة عسير، والوقوف على سير العمل في الإدارات الحكومية، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتلمس احتياجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم عن كثب.

وناقش سموه مع مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز وأعضاء المجلسين البلدي والمحلي، سبل دفع عجلة التنمية في المحافظة، مستمعاً إلى مطالب ومقترحات الشباب وطموحاتهم المستقبلية، كما شرّف حفل الأهالي الذي أقيم بهذه المناسبة.

وأعرب أهالي محافظة الأمواه عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير ، على زيارته والاستماع إلى مطالبهم ، مؤكدين أن ذلك ليس مستغرب من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ واهتمامها بأبنائها في جميع مناطق المملكة بشكل عام .

// انتهى //

13:52ت م

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أبها 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، أن راحة المواطن من أولى الاهتمامات التي يحرص على تحقيقها قائد التنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية أمس، لمحافظة الأمواه شرق منطقة عسير، والوقوف على سير العمل في الإدارات الحكومية، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتلمس احتياجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم عن كثب.وناقش سموه مع مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز وأعضاء المجلسين البلدي والمحلي، سبل دفع عجلة التنمية في المحافظة، مستمعاً إلى مطالب ومقترحات الشباب وطموحاتهم المستقبلية، كما شرّف حفل الأهالي الذي أقيم بهذه المناسبة.وأعرب أهالي محافظة الأمواه عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير ، على زيارته والاستماع إلى مطالبهم ، مؤكدين أن ذلك ليس مستغرب من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ واهتمامها بأبنائها في جميع مناطق المملكة بشكل عام .// انتهى //13:52ت م0091

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