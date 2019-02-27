السعودية اليوم / مكاتب التعليم بمنطقة الرياض تدشن مباريات الدور التمهيدي من دوري المدارس لكرة القدم



الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي عن سعادته بمشاركة أكثر من 1300 طالب و180 مشرفا، ومنظما، ومنسقا، ومسعفا، وإعلاميا في تدشين مكاتب التعليم بالمنطقة مباريات الدور التمهيدي من دوري المدارس لكرة القدم الذي تنظمه شركة صلة

وأوضح أن 16 ملعبا في المملكة سيستقبل أكثر من 14 ألف لاعب يمثلون 786 مدرسة، وهذا يعد مشروعا وطنيا كبيرا تشرف وتشارك فيه أكثر من جهة من بينها وزارة التعليم، التي سيعود نفعها على الطالب والمعلم ومادة التربية البدنية وكذلك

وأفاد أن أول منتخب سعودي وأحد أعظم أجيال الكرة

من جهته أكد مدير الفئات السنية في نادي النصر البرتغالي هيلدر كريستافو أن هذا المشروع يعد عملا وطنيا كبيرا، قد لا يشاهد في أكثر الدول اهتماما بكرة القدم، مقدما شكره لصاحب الفكرة، ومن عمل في هذا المشروع.

وأبدى سعادته بما شاهده في عدد من المباريات، وحرصه على الحصول على الجدول اليومي لزيارة أكثر من ملعب، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواهب الصغيرة، التي تحتاج للتدريب والصقل.

بدوره أكد اللاعب يوسف الثنيان لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق أن عودة المواهب للكرة السعودية والبطولات والدورات أمر يثلج الصدر.

وشارك في افتتاح الدوري عدد كبير من الرياضيين والمسؤولين وكشافي الأندية والأكاديميات الرياضية.

ولعب في اليوم الأول من الدور التمهيدي 90 مباراة على 16 ملعبا، هي: الشفاء، والروابي، وإسكان الخرج، والورود، وعرقة، والعريجاء، وحي الجزيرة، والربوة، والمونسيه، والمنصورة، والدرعية، والنهضة، وطويق، وحي لبن، وحي بدر، والجرادية بواقع ستة مباريات في الملعب الواحد.

// انتهى //

13:50ت م

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الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي عن سعادته بمشاركة أكثر من 1300 طالب و180 مشرفا، ومنظما، ومنسقا، ومسعفا، وإعلاميا في تدشين مكاتب التعليم بالمنطقة مباريات الدور التمهيدي من دوري المدارس لكرة القدم الذي تنظمه شركة صلة الرياضية وتشرف عليه الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم تحت عنوان "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل".وأوضح أن 16 ملعبا في المملكة سيستقبل أكثر من 14 ألف لاعب يمثلون 786 مدرسة، وهذا يعد مشروعا وطنيا كبيرا تشرف وتشارك فيه أكثر من جهة من بينها وزارة التعليم، التي سيعود نفعها على الطالب والمعلم ومادة التربية البدنية وكذلك الرياضة بالمملكة، إذ سيبني ذلك قاعدة وبنية تحتية لهذه اللعبة لسنوات مقبلة بإذن الله، مبينا أن مثل هذه البطولات والدورات تبث روح المنافسة الشريفة بين الطلاب.وأفاد أن أول منتخب سعودي وأحد أعظم أجيال الكرة السعودية حقق إنجازا دوليا كبيرا في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 1984هـ، حيث كان أبرز نجومه من اكتشافات البطولات والدورات المدرسية، منوها بدعم وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة لصناعة نجوم سعودية.من جهته أكد مدير الفئات السنية في نادي النصر البرتغالي هيلدر كريستافو أن هذا المشروع يعد عملا وطنيا كبيرا، قد لا يشاهد في أكثر الدول اهتماما بكرة القدم، مقدما شكره لصاحب الفكرة، ومن عمل في هذا المشروع.وأبدى سعادته بما شاهده في عدد من المباريات، وحرصه على الحصول على الجدول اليومي لزيارة أكثر من ملعب، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواهب الصغيرة، التي تحتاج للتدريب والصقل.بدوره أكد اللاعب يوسف الثنيان لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق أن عودة المواهب للكرة السعودية والبطولات والدورات أمر يثلج الصدر.وشارك في افتتاح الدوري عدد كبير من الرياضيين والمسؤولين وكشافي الأندية والأكاديميات الرياضية.ولعب في اليوم الأول من الدور التمهيدي 90 مباراة على 16 ملعبا، هي: الشفاء، والروابي، وإسكان الخرج، والورود، وعرقة، والعريجاء، وحي الجزيرة، والربوة، والمونسيه، والمنصورة، والدرعية، والنهضة، وطويق، وحي لبن، وحي بدر، والجرادية بواقع ستة مباريات في الملعب الواحد.// انتهى //13:50ت م0090

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