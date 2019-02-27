السعودية اليوم / إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل تختتم برنامجاً تدريبياً بعنوان "إثارة دافعية الطلاب للتعلم"



حائل 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واس

اختتمت إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل أمس برنامجاً تدريبياً بعنوان " إثارة دافعية الطلاب للتعلم" الذي استمر ثلاثة أيام في مقر إدارة التدريب والابتعاث.

وأوضح مشرف التدريب والابتعاث بحائل الدكتور محمد عايد الشمري أن البرنامج يهدف إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات المشارك على إثارة دافعية الطلاب للتعلم.

وتناول البرنامج التدريبي عدة عناصر منها مفهوم الدافعية وأهميتها وظائفها ومؤشر انخفاض دافعية الطلاب للتعلم وكذلك أسباب انخفاض الدافعية عند الطلاب.

// انتهـى //

13:41ت م

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حائل 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واساختتمت إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل أمس برنامجاً تدريبياً بعنوان " إثارة دافعية الطلاب للتعلم" الذي استمر ثلاثة أيام في مقر إدارة التدريب والابتعاث.وأوضح مشرف التدريب والابتعاث بحائل الدكتور محمد عايد الشمري أن البرنامج يهدف إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات المشارك على إثارة دافعية الطلاب للتعلم.وتناول البرنامج التدريبي عدة عناصر منها مفهوم الدافعية وأهميتها وظائفها ومؤشر انخفاض دافعية الطلاب للتعلم وكذلك أسباب انخفاض الدافعية عند الطلاب.// انتهـى //13:41ت م0086

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