السعودية اليوم / المرصد السوري: قوات النظام تجدد قصف مناطق تقع ضمن مناطق سريان الهدنة الروسية التركية



لندن 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

واصلت قوات النظام السوري، استهداف مواقع تقع ضمن مناطق الهدنة الروسية التركية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أن قوات النظام قصفت مناطق في قرية جزرايا بالريف الجنوبي لحلب، في استمرار للخروقات، التي طالت مناطق سريان الهدنة.

وأضاف، وقصف قوات النظام أيضًا أماكن في منطقة قلعة المضيق على الحدود الإدارية بين ريفي حماة وإدلب، كما استهدفت مواقع في منطقة تل سكيك في الريف الجنوبي لإدلب، وطال القصف أماكن في منطقة الكتيبة المهجورة في ريف إدلب الشرقي.

// انتهى //

13:39ت م

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لندن 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسواصلت قوات النظام السوري، استهداف مواقع تقع ضمن مناطق الهدنة الروسية التركية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أن قوات النظام قصفت مناطق في قرية جزرايا بالريف الجنوبي لحلب، في استمرار للخروقات، التي طالت مناطق سريان الهدنة.وأضاف، وقصف قوات النظام أيضًا أماكن في منطقة قلعة المضيق على الحدود الإدارية بين ريفي حماة وإدلب، كما استهدفت مواقع في منطقة تل سكيك في الريف الجنوبي لإدلب، وطال القصف أماكن في منطقة الكتيبة المهجورة في ريف إدلب الشرقي.// انتهى //13:39ت م0084

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