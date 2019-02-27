اقتصادي بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام



الكويت 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأربعاء ، على ارتفاع المؤشر العام 6ر24 نقطة، ليبلغ مستوى 7ر5275 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 47ر0%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر97 مليون سهم، تمت من خلال 4678 صفقة نقدية، بقيمة 9ر25 مليون دينار كويتي (نحو 47ر85 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16ر0 نقطة، ليصل إلى مستوى 2ر4791 نقطة وبنسبة 0ر0%، من خلال كمية أسهم بلغت 4ر34 مليون سهم، تمت عبر 1424 صفقة نقدية، بقيمة 16ر2 مليون دينار (نحو 12ر7 مليون دولار).

// انتهى //

13:36ت م

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الكويت 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأربعاء ، على ارتفاع المؤشر العام 6ر24 نقطة، ليبلغ مستوى 7ر5275 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 47ر0%.وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر97 مليون سهم، تمت من خلال 4678 صفقة نقدية، بقيمة 9ر25 مليون دينار كويتي (نحو 47ر85 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16ر0 نقطة، ليصل إلى مستوى 2ر4791 نقطة وبنسبة 0ر0%، من خلال كمية أسهم بلغت 4ر34 مليون سهم، تمت عبر 1424 صفقة نقدية، بقيمة 16ر2 مليون دينار (نحو 12ر7 مليون دولار).// انتهى //13:36ت م0083

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