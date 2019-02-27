السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي معالي نائب وزير الخارجية النرويجي



جنيف 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزير الربيعة أمس، معالي نائب وزير الخارجية النرويجي أودون هالفورسين، وذلك على هامش مؤتمر المانحين لليمن للعام 2019م المنعقد في مدينة جنيف.

وأطلع الدكتور الربيعة المسؤول النرويجي على ما يقدمه المركز من خدمات إغاثية وإنسانية لـ 42 دولة حول العالم وأهمها اليمن، حيث قدم معاليه شرحًا عن الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الأشقاء من الشعب اليمني من آثار إنقلاب الميليشات الحوثية المدعومة من إيران ضد الشرعية في اليمن، وتحدث معالي الدكتور الربيعة عن المشاريع والبرامج النوعية التي نفذها المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني مثل مشروع نزع الألغام وإعادة تأهيل الاطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم في الصراع المسلح بالإضافة إلى المشاريع المتنوعة والمتعددة في مجالات الصحة و الأمن الغذائي و التغذية و الإصحاح البيئي والمأوى وتمكين المجتمع المحلي اليمني.

وثمن نائب وزير الخارجيه النرويجي الجهود التي بذلتها المملكة و تبذلها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني لاسيما التعهد السخي من قبل المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019م.

// انتهى //

13:35ت م

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جنيف 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزير الربيعة أمس، معالي نائب وزير الخارجية النرويجي أودون هالفورسين، وذلك على هامش مؤتمر المانحين لليمن للعام 2019م المنعقد في مدينة جنيف.وأطلع الدكتور الربيعة المسؤول النرويجي على ما يقدمه المركز من خدمات إغاثية وإنسانية لـ 42 دولة حول العالم وأهمها اليمن، حيث قدم معاليه شرحًا عن الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الأشقاء من الشعب اليمني من آثار إنقلاب الميليشات الحوثية المدعومة من إيران ضد الشرعية في اليمن، وتحدث معالي الدكتور الربيعة عن المشاريع والبرامج النوعية التي نفذها المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني مثل مشروع نزع الألغام وإعادة تأهيل الاطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم في الصراع المسلح بالإضافة إلى المشاريع المتنوعة والمتعددة في مجالات الصحة و الأمن الغذائي و التغذية و الإصحاح البيئي والمأوى وتمكين المجتمع المحلي اليمني.وثمن نائب وزير الخارجيه النرويجي الجهود التي بذلتها المملكة و تبذلها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني لاسيما التعهد السخي من قبل المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019م.// انتهى //13:35ت م0082

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