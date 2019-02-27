السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يطلع على مراحل التقييم الميداني لمنظمة الاعتماد الأمريكي "ACCET"



بريدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبه بالإمارة في بريدة اليوم, مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة بالإنابة أحمد الحمودي, ومدير عام جودة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالرحمن المرواني وفريق خبراء الاعتماد الأمريكي لمنظمة ACCET.

وأطلع سموه خلال الاستقبال على مراحل التقييم الميداني لمنظمة الاعتماد الأمريكي ACCET لعدد من الكليات التقنية بمنطقة القصيم, التي تأتي ضمن مراحل الاعتماد المقررة لدى المنظمة في تحقيق الاعتماد المؤسسي والمنعكس إيجابياً من خلال على الأداء العام للمؤسسة.

وثمن سموه الجميع على ما يؤدونه من مهام تؤكد تطبيق مختلف المعايير العلمية لضمان جودة التدريب لمنشآت المؤسسة لتحقيق التميز لشباب الوطن وقدرتهم على نيل أفضل المستويات بكفاءة وفعالية عالية, مشيراً إلى ما تحظى به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , وما يبذله محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومنسوبي المؤسسة من جهود لرفع لمستوى الأداء وخدمة للمتدربين والمتدربات من أبناء الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

من جانبه عبر الحمودي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته لكل ما يخدم المنطقة .

// انتهى //

13:31ت م

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بريدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبه بالإمارة في بريدة اليوم, مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة بالإنابة أحمد الحمودي, ومدير عام جودة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالرحمن المرواني وفريق خبراء الاعتماد الأمريكي لمنظمة ACCET.وأطلع سموه خلال الاستقبال على مراحل التقييم الميداني لمنظمة الاعتماد الأمريكي ACCET لعدد من الكليات التقنية بمنطقة القصيم, التي تأتي ضمن مراحل الاعتماد المقررة لدى المنظمة في تحقيق الاعتماد المؤسسي والمنعكس إيجابياً من خلال على الأداء العام للمؤسسة.وثمن سموه الجميع على ما يؤدونه من مهام تؤكد تطبيق مختلف المعايير العلمية لضمان جودة التدريب لمنشآت المؤسسة لتحقيق التميز لشباب الوطن وقدرتهم على نيل أفضل المستويات بكفاءة وفعالية عالية, مشيراً إلى ما تحظى به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , وما يبذله محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومنسوبي المؤسسة من جهود لرفع لمستوى الأداء وخدمة للمتدربين والمتدربات من أبناء الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.من جانبه عبر الحمودي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته لكل ما يخدم المنطقة .// انتهى //13:31ت م0080

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