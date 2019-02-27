السعودية اليوم / جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة تُطلق المعرض الـ 13 للمهنة

جدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستُطلق جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الأحد القادم, معرض المهنة الثالث عشر, بمشاركة أكثر من 25 شركة ذات مجالات مختلفة، تقدم ما يقارب 1000 وظيفة للخريجين والباحثين عن فرص العمل، وذلك ضمن خطط الجامعة لدعم توطين الوظائف.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور لؤي الطيار، أن المعرض الذى تنظمه الجامعة في الفترة من 3 وحتى 5 أبريل 2019 م في قاعة ليلتي بجدة، يستقطب العديد من الشركات الكبرى في مجالات البترول والغاز الهندسة والتنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة تأتى بعد 12 عامًا حققت فيها الكثير من النجاحات على صعيد تطوير القوى البشرية الوطنية تلبية لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة بشكل عام, وفي منطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص.وبين أن المعرض يهدف إلى تقديم الإرشاد الشخصي والمهني لطلبة المدارس في المرحلة الثانوية والجامعة والمعاهد المهنية، لافتًا إلى أن المعرض سيضم 25 جناحًا لمؤسسات من مختلف القطاعات المالية والصناعية والخدماتية والمهنية وشركات للبترول والغاز وتجارة التجزئة.يُذكر أن المعرض يوفر فرص اللقاء المباشر بين راغبي الوظائف والشركات, مما يعزز من فرص التوظيف ويحقق الأهداف المنشودة للمعرض، لافتًا إلى أن الجامعة تقدم برامج تعليم عالية الجودة بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل من خلال كلياتها لإدارة الاعمال والهندسة وتقنية المعلومات وكلية الإعلام.// انتهى //13:29ت م0079