شكرا لقرائتكم خبر عن السفير «الفهادي» يقدم أوراق اعتماده لدى اليابان والان نبدء بالتفاصيل

سلّم السفير نايف بن مرزوق الفهادي نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى اليابان ، لنائب وزير الخارجية تاكيو أكيبا ، وبحضور كيمينوري أواما رئيس المراسم في وزارة الخارجية اليابانية.



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