وزارة العمل السعودية تعلن عن توقيت بداية توطين الوظائف للأسواق والموالات

أعلن وزير العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية المهندس أحمد الراجحي ، وذلك بالتعاون مع إمارة المدينة المنورة ، عن توطين كافة الأسواق والمراكز التجارية المغلقة والمولات وموظفي الجمعيات الأهلية ، وذلك إعتباراً من غرة شعبان القادم ، والذي يوافق 01-08-1440هـ ، هذا ويبدأ توطين الوظائف الفندقية السياحية بداية من 06-10-1440 هـ ، وذلك بناءاً على قرار اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الإجتماعية في المدنية المنورة ، وذلك في كل من ( وظائف المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات ، والجمعيات الأهلية ، والوظائف الفندقية والسياحية ) .

تعرف على الوظائف التي سيتم توطينها

أكدت مصادر في دولة المملكة العربية السعودية فإن الوظائف التي سيجري توطينها تشمل ” سائق سيارة خفيف، ملتقي طلبات، موظف أمن وسلامة، موظف خدمة طعام، موظف سنترال، كاتب إدخال بيانات، كاتب إداري، سكرتير، مشرف خدمات عامة، مشرف خدمة الغرف، مشرف الصيانة، مشرف التسويق والمبيعات، مشرف الأمن والسلامة، المشرف المناوب، مشرف البرامج السياحية، مشرف المكاتب الأمامية، مشرف موظفي سنترال، مشرف عمال، مشرف الأمن والسلامة، المدير المناوب، مدير الصيانة، مدير خدمة الغرف، مدير خدمة العملاء، مدير إداري، مندوب التسويق والمبيعات، مدير البرامج السياحية، مدير المكاتب الأمامية، مدير علاقات الموظفين، مدير الموارد البشرية، مندوب مشتريات، مندوب مبيعات، فني سلامة وصحة مهنية، محاسب، أخصائي موارد بشرية، مندوب تسويق، أخصائي تنسيق مناسبات وفعاليات، مندوب حجز تذاكر، أخصائي تنظيم برامج سياحية ” .