تعليم جازان ينظم لقاء عن الاختبارات الوطنية والدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، بمركز القيادات بجيزان أمس، لقاء الاختبارات الوطنية والدولية (TIMSS - pisa -pirls) للقيادات المدرسية "بنين و بنات" والمشرفين التربويين المعنيين والمشرفات التربويات المعنيات بالاختبارات ورؤساء الشؤون التعليمية "بنين".

وأكد الدكتور الأحوس في اللقاء، حرص الإدارة على الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين الأداء ورفع مستوى التحصيل الدراسي ونشر ثقافة الاختبارات الدولية والوطنية، مضيفًا أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تطوير العمل داخل المدارس وتوحيد الجهود وفق توجيهات الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو التعليم في الميدان.

يذكر أن اللقاء الذي تنفذه إدارة الجودة وقياس الأداء بالشراكة مع إدارة الإشراف التربوي، شهد تقديم عدد من أوراق العمل، حيث قدمت إدارة الجودة وقياس الأداء ورقة عمل بعنوان "التعريف بالاختبارات الوطنية" قدمها المشرف التربوي علي بن حسين العيسى، تلاهتا ورقة عمل من إدارة الإشراف التربوي بعنوان "دور المدرسة في التهيئة للاختبارات الوطنية" قدمها الدكتور أحمد عطيف. كما تم خلال اللقاء تكريم المدارس المتفوقة في الاختبارات المركزية المنفذة خلال العام الدراسي الماضي.